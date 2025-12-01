Way natalang krimen atol sa rally

Gihulagway sa Police Regional Office Central Visayas (PRO) 7 nga hapsay ug malinawon ang gihimong Trillion Peso March atol sa pagsaulog sa adlaw’ng natawhan ni Gat Andres Bonifacio niadtong Dominggo, Nobiyembre 30, 2025.
Matod ni Police Brigadier General Redrico Maranan, ang hepe sa PRO 7, nga kapin sa duha ka libo ka mga police personnel ang ilang gipakatap aron maseguro nga magmalinawon ang gihimong martsa protesta sa nagkalainlaing sektor sa katilingban nga gipangunahan sa simbahang Katoliko sa Sugbo.
Sa ilang banabana, moabot lang sa 4,000 ngadto sa 5,000 ang nisalmot sa Trillion Peso March apan ang Chairman sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council nga si Dave Tumulak niingon nga base sa nakita sa ilang drone video moabot sa 8,000 ngadto sa 10,000 ka mga tawo ang niduyog sa maong kalihukan.
"Zero incident nga tayo no untoward incident at even a single case of theft and 8 focus crimes happened within the vicinity of the places of engagement natin yesterday," matod ni Maranan niadtong Lunes, Disyembre 1.
Nagpasalamat ang heneral sa mga nisalmot sa lapad nga lihok protesta lakip na sa mga organizer nga wala mohimo og kasamok uban sa progresibong grupo. / AYB