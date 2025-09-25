Wa’y nausab sa plano sa Suns nga himuong lider si Booker

Adunay daghang bag-ong mga personalidad nga nagpalibot sa Phoenix Suns sa kasamtangan, gikan ni rookie coach Jordan Ott, rookie general manager Brian Gregory ngadto na sa bag-ong mga magduduwa sa team nga sila si Jalen Green, Dillon Brooks, Mark Williams ug Khaman Maluach.
Apan usa ra ang wala mausab sa habig sa Suns – ang planong himuon nga franchise player si Devin Booker.
Si Booker, kinsa four-time All-Star, manugsugod sa iyang ika-11 nga season sa National Basketball Association (NBA) diin nagsaka siya gikan sa 19 anyos nga rookie ngadto sa usa sa mga labing gikahadlukang shooting guards sa liga.
Sa edad nga 29, daghan pa nga ikabuga si Booker ug dili makuwestiyon ang iyang liderato.
“The leadership aspect is going to be more important than ever this year — just realizing our roster, the age of our roster and the experiences I’ve had and what I’ve seen,” matod ni Booker.
“I’m going to do what I can and I’m always going to use my voice.” / Gikan sa wires