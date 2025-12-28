Way nidalaw ni Sarah Discaya atol sa Pasko

Way personal nga nidalaw o niduaw ngadto sa nabilanggo nga si Sarah Discaya sa Lapu-Lapu City Jail, Sityo Soong, Barangay Mactan, Lapu-Lapu City niadtong kasaulogan sa Pasko.
Kini base sa gibutyag sa tigpamaba sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP), Jail Superintendent Jayrex Bustinera nga nahinabi sa Super Radyo dzBB, Dominggo, Disyembre 28, 2025.
Matod pa ni Bustinera nga gilimitahan si Discaya ngadto lang sa online interaction nga sagad ngadto lang sa iyang abogado.
Online interaction nagpasabot nga pinaagi sa social media, messaging app ingon man voice o video call nga naggamit sa internet-based platforms ang komunikasyon.
“So far, there have been no personal visits because visitation is strictly through online platforms. Most of her visits have been from her lawyer, and her food is sent from outside and inspected before being allowed inside,” sigun pa ni Bustinera sa interview sa maong sibyaanan.
Si Discaya ug laing walo ka mga kanhi opisyal sa Department of Public Works and Highways (DPWH) sa Davao Occidental ang gibalhug sa Lapu-Lapu City Jail niadtong December 19 pinasikad sa warrant of arrest.
Ang nakontrobersiyal nga kontraktor nga si Discaya diin ang iyang kompaniya gipasanginlan nga nalambigit sa anomaluso nga flood control projects.
Ang kaso ni Discaya nga giatubang didto sa Digos City, Davao gibalhin sa Lapu-Lapu City base sa Supreme Court rules nga ang mga kaso’ng kurapsiyon nga naglambigit sa infrastructure gikinahanglan nga huptan sa labing duol nga special anti-graft court. / FVQ