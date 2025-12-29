Way OFW apektado sa linog sa Taiwan

Gipahibalo sa Department of Migrant Workers (DMW) niadtong Dominggo, Disyembre 29, 2025, nga walay Overseas Filipino workers (OFWs) ang apektado sa 6.6 magnitude nga linog nga niigo sa Taiwan.
Kini maoy gipahibalo ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac base sa iyang social media post nga way Pinoy nga nakalas sa maong kalamidad.
Matod pa nga nagpabilin nga normal ang panginabuhi sa mga OFW taliwala sa pag-igo sa linog.
Samtang ang DMW nipaabot sa ilang simpatiya ug pag-ampo niadtong grabe nga naapektuhan sa hitabo.
Nasayran gitay-og sa 6.6 magnitude nga gikusgon sa linog ang Taiwan niadtong gabii sa Sabado, Disyembre 28, bisan pa man way gikatahong namatay resulta sa maong linog. / SunStar Philippines