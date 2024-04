Way Pinoy nga naangol atol sa linog sa Taiwan

Ang Manila Economic and Cultural Office (Meco) sa Taiwan niingon nga hangtod ning pagsuwat sa taho, wala pay Filipino casualty nga gitaho human sa magnitude 7.5 nga linog nga niigo sa Dakbayan sa Hualien.

Sa usa ka interbyo sa radyo, ang deputy resident representative sa Meco nga si Alice Visperas miingon nga walay gikataho nga naangol o nangamatay sa dul-an sa 150,000 ka mga Pilipino sa Taiwan human sa kusog nga linog.

“Awa naman ng Diyos, maayos naman ang kababayan natin dito (In God’s mercy, our countrymen are doing well here). Wala pang reported injuries and casualties among the Filipino community,” siya nagkanayon.

“Sobrang lakas. Parang sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakaramdam ng ganon,” siya nidugang.

Sa dakbayan sa Hualien, si Visperas miingon nga adunay mga 5,000 ka mga Pilipino didto.

Matod niya, padayon sila nga nakig-alayon sa mga Fili­pino community leaders sa Taiwan aron ma-monitor ang ilang sitwasyon ug masiguro ang ilang kaluwasan.

Samtang, ang Department of Migrant Workers niingon nga gi-monitor usab nila ang sitwasyon sa mga overseas Filipino workers (OFWs) sa Taiwan.

“The DMW’s three Migrant Workers Offices (MWOs) in Taiwan immediately activated protocols with Filipino communities, leaders, relevant Taiwan government agencies as well as employers and trade associations to ascertain the safety and status of Taiwan-based OFWs,” matod niini sa usa ka pamahayag.

“The Taiwan MWOs are prepared to provide immediate assistance to affected OFWs as necessary,” kini nidugang.

Ang DMW nagkanayon nga hangtod sa Disyembre 2023, adunay 67,475 ka OFWs sa Taiwan. / TPM/SunStar Philippines