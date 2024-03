Way Pinoy nga naangol sa pag-atake sa IS sa Russia

Ang Department of Migrant Workers (DMW) niadtong Sabado, Marso 23, 2024, niingon nga walay overseas Filipino workers (OFW) nga naangol sa pinakaulahing teroristang pag-atake sa Moscow, Russia.

Sa usa ka post sa social media, si DMW Officer-in-Charge Undersecretary Hans Leo Cacdac niingon nga nakadawat sila og impormasyon nga way Pinoy nga naangol atol sa insidente.

“We received information from Usec Ed de Vega of the Department of Foreign Affairs that no Filipino was hurt in the latest terrorist attack in a concert hall in Moscow,” matod ni Cacdac.

Bisan pa niana, ang opisyal miingon nga sila nakighiusa sa mga pamilya sa mga biktima sa pinakaulahing teroristang buhat.

“Our deepest sympathies and prayers for the families of the victims of the attack,” matod ni Cacdac.

Niadtong Biyernes, giatake sa mga miyembro sa Islamic State (IS) ang usa ka concert hall sa Moscow nga nisangpot sa pagkamatay sa kapin sa 60 ka mga tawo, samtang nakaangol og laing kapin sa 100.

Ang grupo sa Islamic State niangkon nga responsable sa pag-atake, nga misangpot usab sa pagsunog sa concert hall.

Ang datos sa DMW nagpakita nga adunay mga 10,000 ka OFWs sa Russia.