Way plete pauli sa Leyte nag-shoplift, nadakpan

Nagtingkagol sa bilanggoan ang usa ka 32-anyos nga babaye nga kanhi call center agent human nasakpang nangawat og nagkalainlaing baligya sa usa ka dakong mall sa Barangay Kalubihan, Siyudad sa Sugbo, niadtong Enero 25, 2026.
Giila ang suspek sa alyas nga Ruth, lumad nga taga Leyte apan kasamtangang nagpuyo sa B. Rodriguez Street, Barangay Sambag 2.
Base sa imbestigasyon sa Carbon Police Station, nabantayan sa mga security personnel si Ruth nga nagsulod og mga baligya sa iyang bag.
Imbes nga moadto sa cashier, nideretso kini sa paggawas sa mall nga wala mobayad, hinungdan nga gidakop sa mga guwardiya ug gitugyan ngadto sa kapulisan.
Nakuha gikan sa suspek ang deo spray ug pahumot, lotion, make-up, ug tina sa buhok, katol ug fabric conditioner nga mobalor ng tanan og P2,846.75.
Sa iyang depensa, nangatarungan si Ruth nga nabuhat niya ang krimen tungod sa kapobrehon.
Matod niya plano unta niya nga ibaligya ang mga kinawat aron makapalit og ticket pauli sa Ormoc, Leyte.
Gusto na niyang makuha ang iyang duha ka anak nga dugay na niyang wala makita.
Bisan pa man sa iyang rason, desidido ang management sa maong mall nga mopasaka og kasong Theft batok sa suspek. / JDG