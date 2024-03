Way pundo sa study alang sa south coastal road

Nag-atubang na usab og kakulian ang gisugyot nga Talisay-Minglanilla-Naga coastal road nga nagtinguha nga mamenosan ang nagkagrabe nga trapiko paingon sa habagatan agi sa Natalio Bacalso Ave.

Si Nonato Paylado, hepe sa Planning and Design Division sa Department of Public Works and Highways (DPWH) 7, niingon nga wa silay igong pundo sa paghimo og feasibility study (FS).

Gipatawag sa Cebu Provincial Board (PB) si Paylado ug ubang mga opisyal sa ahensya sa pagtunga atol sa regular session niini niadtong Lunes, Marso 11, 2024, alang sa update sa mga proposed road projects sa probinsiya nga naglakip usab sa Mandaue-Consolacion-Liloan coastal road.

Si Paylado niingon nga ang General Appropriations Act of 2024 naggahin lang og P1 milyon alang sa FS sa south coastal road.

Apan, siya niingon nga nagkinahanglan sila og labing menos P18.6 milyunes aron makapahigayon og usa, ug nidugang nga una nilang gisugyot ang kantidad tulo ka tuig na ang milabay.

Sa iyang presentasyon, ang gisugyot nga coastal road gidesinyo nga mahimo’ng alternatibong karsada sa mga motorista paingon sa habagatan nga makaagi sa “severely congested” nga bahin sa Talisay-Minglanilla-Naga Road sa national highway, ilabi na sa peak hours.

Ang gisugyot nga dalan molatas sa foreshore areas sa mga dakbayan sa Naga ug Talisay ug lungsod sa Minglanilla, sugod sa habagatang tumoy sa South Road Properties (SRP) paingon sa Barangay Tuyan sa dakbayan sa Naga.

“The main objective actually was really to decongest the very heavy traffic, heavily travelled N. Bacalso Ave., especially the Talisay-Minglanilla Road section,” matod ni Paylado.

Magsilbi usab kini nga pagpadayon sa gisugyot nga Cebu City South Blvd. (motadlas sa SRP duol sa pond) ug ang gisugyot nga Mambaling South Blvd.

Ang proyekto adunay gitas-on nga 15 kilometros nga gibana-bana nga mogasto og P7.8 bilyunes alang sa civil works ug road right-of-way acquisition, matod ni Paylado.

Sa pinakaulahi nga kapakyasan, si Paylado niingon nga ang DPWH 7 nagsugyot pinaagi sa sentral nga buhatan niini nga ilakip ang gisugyot nga P18.6 milyunes nga FS nga budget sa 2025 annual budget.

Ang FS ug ang detalyadong disenyo sa engineering sa Cebu City South Blvd. ug ang Mambaling South Blvd. Gitakda kini karong tuiga, apan wala niya gisulti kon kanus-a kini mahuman.