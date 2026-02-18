Way special treatment sa kaso ni Kingston Cheng

Hugot nga gipanghimakak ni Mayor Nestor Archival ang mga pasangil nga ang mga opisyal sa Dakbayan sa Sugbo nihatag og espesyal nga pagtagad sa pamilya sa namatay nga negosyante nga si Kingston Ralph Ko Cheng.
Kini human nanggawas ang mga pasangil sa social media nga paspas ang lihok sa dakbayan tungod kay dato ug impluwensya sa biktima.
Matod ni Archival, ang reaksyon sa kagamhanan sa dakbayan sa hit-and-run sa Barangay Banilad nahiuyon ra sa ilang standard protocol sa mga seryosong kaso.
“Sa tinuod lang, gitagaan gyud nato’g pagtagad ang tanan. Dili na tan-awon kon kinsa ang pamilya o unsa ang kahimtang sa kinabuhi,” asoy niya.
Nigawas ang kontrobersiya online human itandi sa pipila ka mga netizen ang atensiyon nga gihatag sa kaso ni Cheng sa uban pang mga disgrasya sa dalan bag-ohay lang, lakip na ang nahitabong bangga niadtong Valentine’s Day sa Cebu South Coastal Road (CSCR).
Ang mga kritiko nag-ingon nga ang dako nga pagtagad sa kaso sa Banilad naimpluwensyahan sa background sa biktima ug dili sa mismong mga sirkumstansya sa hitabo.
Si Cheng, 23-anyos, namatay human sila sa iyang kauban nadasmagan og sakyanan sa usa ka hit-and-run niadtong Pebrero 8.
Ang suspek , ang 21-anyos nga si Sean Andrew Pajarillo, nalambigit pa sa laing disgrasya sa wala pa madakpi.
Siya karon nag-atubang og kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property.
Nakakuha og kasuko sa publiko ang maong kaso, dili lang tungod sa profile sa biktima, kon dili tungod usab sa mga pangutana bahin sa pamaagi sa pagpatuman sa balaod—ilabi na ang kakuwang sa breathalyzer sa dakbayan sa panahon sa hitabo.
Ang suspek gieksamin sa iyang pagkahubog hapit 18 ka oras na human sa hitabo, samtang anaa kini sa hospital arrest.
Ang maong kalangan nakapabalaka sa publiko kon gisunod ba ang saktong pamaagi ug kon duna ba’y igong kagamitan ang dakbayan sa pagpatuman sa balaod batok sa hubog nga drayber.
Giila ni Archival kining maong kakuwang ug giangkon nga ang Dakbayan sa Sugbo wala pa’y kaugalingong breathalyzer equipment nga andam gamiton.
Matod niya, gitun-an na sa siyudad ang pagpalit og mga yunit aron mapalig-on ang pagpatuman sa Republic Act No. 10586 (Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013).
“This incident exposed what we lack. We need to improve our capability so that investigations will be stronger and based on scientific testing,” pasabot sa mayor.
Hinuon, iyang gihatagan og gibug-aton nga ang kakuwang sa kagamitan dili angay sabton nga pabor-pabor ngadto sa bisan kinsang partido. / CAV