Wa'y Tatum wa'y problema

Gilampurnas sa Boston Cel­tics ang Detroit Pistons, 129-102, aron inaton ang ilang winning streak ngadto sa walo ka sunodsunod nga mga du­wa sa National Basketball Association sa Sabado, Marso 23 (PH time), sa Detroit, USA.

Samtang nagkaduol ang playoffs period, nagpadayon ang nindot nga duwa sa league-leading Celtics sa pagpangulo ni Jaylen Brown nga mikamada og 33 puntos.

Pulos pagdayeg ang nabatbat ni Celtics coach Joe Mazzula sa usa sa iyang mga sinaligan nga si Brown.

“It’s an honor to coach Jaylen when is playing like this,” matod niini. “He’s processing every possession on both ends of the floor and he’s getting the shots he wants, both for himself and his teammates. He’s playing very well-rounded basketball and it has been fun to watch.”

Nitabang kang Brown sa scoring load mao sila si Peyton Pritchard nga adunay 20 puntos ug Derrick White nga mihimo og 19 puntos ug 11 ka assists.

Wa niduwa si Jayson Tatum kay gipapahuway niini ang ankle.

Naglawig sa taas nga habig sa team standings ang Celtics bitbit ang 56-15 (win-loss) rekord kun .800 winning percentage.

Tuyo sa Celtics nga makabalos karon nga season human sila gitagak sa Miami Heat sa Eastern Conference Finals sa miaging tuig.

Si Brown, nga nipasulod sa 13 sa iyang 19 ka mga itsa, lakip na ang 10-of-11 sa two-point range, nagkanayon nga aggressive ang iyang mindset kay adunay wa sa lineup.

“I just wanted to be aggressive, because we had some guys out,” ni Brown. ”When (Tatum) isn’t out there, I know I have to play a little bit faster.”

Gisugdan sa Celtics og daog ang ilang taas nga six-game road trip.

“It’s the same challenge you have on any trip - continuing to play at a high level and keep the main things as the main things,” sigon ni Mazzulla.

Si James Wiseman nakatali og season-high 24 puntos samtang si Jaden Ivey nidugang og 16 alang sa pilderong Pistons.

Ang Pistons naa sa kinaubsan sa Eastern Conference standing kuyog ang Washington nga adunay 12-58 nga baraha.

Matod ni Wiseman nga way bili ang iyang career-high kay napilde man sila.

“We’ve had a lot of peaks and valleys this season, but there are still things we can get better at down the stretch,” dugang niini.

Daghan og wala sa Pistons tungod sa injury. Sila Jalen Duren (back), Stanley Umude (ankle), Simone Fontecchio (toe), Isaiah Stewart (hamstring) ug Au­­sar Thompson (illness). (RSC)