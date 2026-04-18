Way umento sa presyo sa nag-unang palitunon hangtod na sa Mayo 10

Gipahibawo sa Department of Trade and Industry (DTI) niadtong Biyernes nga walay mahitabong umento sa presyo sa mga batakang panginahanglan ug mga nag-unang palitunon hangtod sa Mayo 10, 2026.
Ang mga produktong nalakip niini mao ang:
De-lata nga sardinas ug karne
Giprosesong gatas, kape, ug asukar
Pan ug locally manufactured nga instant noodles
Bottled water
Sabon nga panlaba ug pangkaligo
Kandila, asin, ug mga lamas (condiments)
Kini nga mga produkto anaa ubos sa Suggested Retail Prices (SRP).
“Wala usab kami magdahom og bisan unsang kakuwang sa suplay sa mosunod nga mga semana, busa dili kinahanglan ang panic buying tungod kay nagpabiling igo ang atong suplay,” matod ni DTI Secretary Ma. Cristina Roque sa usa ka pamahayag niadtong Biyernes.
Dugang pa niya, ang DTI matag adlaw nga gibantayan ang mga merkado aron nga maseguro nga ang mga batakang produkto mapalit ug magpabiling barato.
Ang maong ahensya nakig-alayon na sa mga tiggama (manufacturers) ug mga magpapatigayon aron mapugngan ang profiteering ug ang dili awtorisadong pagsaka sa presyo.
Giawhag usab ang mga konsumidor sa pagreport sa mga tindahan nga nagbaligya og labaw sa SRP aron maseguro nga mapatuman ang makiangayong presyo.
Matod ni Roque, kining maong mga lakang subay sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. aron panalipdan ang mga konsumidor taliwala sa nagpadayong panagbangi sa Middle East. /PNA