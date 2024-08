‘Wa’y uniporme’ ang golfers

Nasagmuyo ang Filipina golfer nga si Dottie Ardina sa gihatag nga suporta sa ilang kampanya ni Bianca Pagdanganan sa women’s golf competition sa 2024 Paris Olympics.

Sa usa ka viral video post, gipakita ni Ardina nga migamit siya og adhesive tape para ipilit ang Philippine flag sa ilang t-shirt kay tungod wa sila’y uniporme.

"Sana all may uniform... Kailangan ko pang bumili ng t-shirt," sigon niya sa video.

Nakapangutana pud si Ardina kon asa napadulong ang ilang uniporme.

Ang National Golf Association of the Philippines secretary general Bones Floro nangayo og pasaylo tungod kay wa maabot sa oras ang uniporme.

"Sorry about the uniforms... Our uniforms were stuck in customs; they weren't going to be released here in France and we had to make due with what we can," matod ni Floro sa balita sa Manila Times.

Si Ardina ug Pagdanganan maoy final players sa Team Pilipinas sa Paris Olympics. Ang Team Pilipinas duna na’y duha ka bulawan gikan sa gymnastics ug duha ka bronse sa boksing. / RSC