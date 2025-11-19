WBN: Pacquiao-Mayweather 2 klaro na nga madayon

Mahinayon ang ang dugay nang gikahinamang panag-away og balik nila ni boxing greats Filipino manny Pacquiao ug American Floyd Mayweather Jr., taho sa World Boxing News.
Usa ka senior insider, kinsa direktang nahilambigit sa negosasyon, nibutyag sa WBN nga ang engkuwentro posibleng opisyal na nga ianunsyo sa umaabot nga mga adlaw.
Human gilupig ni Mayweather si Pacquiao pinaagi sa unanimous decision sa premiro nilang away niadtong Mayo 2, 2015, ang Pambansang Kamao ng Pilipinas kadaghan na nihimo og mga lakang aron mahan-ay ang rematch apan kanunay lang malubog ang negosasyon.
Hinuon ning higayuna, gitaho sa WBN, basi sa nakuha niining mga impormasyon gikan sa kasaligang mga tinubdan, nasulbad na ang tanang angayang sulbaron ug nagkasabot na ang duha ka mga kampo.
“We’ll be making announcements shortly,” pag-quote sa WBN sa ilang tinubdan.
Kon mahinayon, gituohan nga mobuak og daghang mga rekord ang gikaintapang rematch sama sa nahitabo sa premirong away. / ESL