Weavers nasulod sa lig-ong bracket sa EASL

Nasulod sa gikonsiderar nga labing lig-ong bracket ang representante sa Pilipinas nga mao ang Abra Weavers sa bag-ong season sa East Asia Super League (EASL) nga sugdan karong Oktubre 3, 2026, sa SM Seaside Arena sa Dakbayan sa Sugbo.
Ang Weavers nga maoy Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) defending champions, nahiluna sa Group C kauban ang Ryukyu Golden Kings sa Japan, Taoyuan Pauian Pilots sa Taiwan, ug Hong Kong Eastern.
Parehong semifinalists sa miaging season ang Pilots ug Golden Knights samtang ang Taoyuan maoy runner-up sa nahimong kampyon nga Utsunomiya Brex sa Japan.
Sa ilang bahin, mao kini ang labing unang higayon nga morepresentar ang Weavers ning maong prestihiyusong torneyo.
Ang Weavers pangulohan ni MPBL MVP Dave Ildefonso lakip na sa kanhi mga magduduwa sa Philippine Basketball Association (PBA) nga sila si Encho Serrano, Nico Elorde, Mike Ayonayon, ug Shaun Ildefonso. / ESL