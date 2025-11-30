Webmaster nakuha ang No. 1 spot

Gitumba sa University of Cebu (UC) Webmasters ang Benedicto College (BC) Cheetahs, 58–56, sa elimination round sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) men’s basketball tournament niadtong Sabado, Nobiyembre 29, 2025, didto sa Cebu Coliseum.
Kining kulbahinam nga kadaogan maoy nakaseguro sa Webmasters sa No. 1 spot sa team standings nga may impresibong 11–2 record. Tungod niini, sila usab ang nakakuha og twice-to-beat advantage batok sa No. 4 team inig abot sa semifinals.
Ang Cheetahs, kinsa nahulog sa 8–3 nga baraha anaa sa ikatulo nga pwesto luyo sa defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers (10–2).
Gitimon ni Sordilla ang UC nga mitali og 24 puntos, samtang sila si Libatog ug John Cark Angelio nidugang og 8 puntos matag usa.
Sa habig sa Benedicto College, si Alberto Joshua Tolipas maoy nanguna sa opensa nga may 18 puntos, samtang si Den Rick Orgong nidugang og 14 puntos. / RSC