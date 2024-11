Webmasters, 7-0

Mga duwa karon:

12:30 pm- USC batok

UCLM (High School)

2:00 pm- USJR batok

CRMC (High School)

3:30 pm- SHS-AdC batok

UC (High School)

5:00 pm- UP batok

USC (College)

Mas ninghayag ang poruhan sa University of Cebu (UC) Webmasters nga makasulod sa top two human nila gipanglampornas ang Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Wildcats, 84-65, sa main game niadtong Huwebes sa gabii, Nobiyembre 14, 2024, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball college division sa Cebu Coliseum.

Kasamtangan man tuod nga nagpatong sa liderato ang Webmasters dala ang lim­pyong 7-0 nga rekord apan dili pa gihapon sila makaseguro og puwesto sa top two, nga nagtangag og twice-to-beat nga benepisyo sa semi-finals.

Kini gumikan kay posible pa silang matanggong sa triple-tie sa ibabaw nga bahin kauban ang defending champions U­­ni­versity of the Visayas (UV) Green Lancers (6-1) ug Benedicto College (BC) Cheetahs (5-1).

Kon mahitabo ang triple-tie, buakon kini gamit ang quotient ug posible pa nga madakin-as sa ikatulong luna ang Webmasters.

Aron maseguro sa Webmasters nga makasulod sa top two, kinahanglang nilang mapukan ang katapusan nilang kontra sa single round-robin elimination nga mao ang Cheetahs.

Sa ilang bahin, ang Wildcats natagak sa 2-4 nga rekord ug kinahanglan nilang maharos pagdaog ang katapusan nilang duha ka mga duwa sa eliminasyon nga maghatag og posibilidad nga makasulod sila sa semis.

Sa high school division, niamag ang paglaom sa university of San Jose Recoletos (USJ-R) Baby Jaguars nga makasulod sa top two human nila gipatapsingan ang University of Cebu Lapulapu/Mandaue, 64-62.

Sa daog, napahugtan sa Baby Jaguars ang ilang paggunit sa liderato dala ang 9-1 nga rekord samtang ang wala na’y paglaum nga makaabante nga UCLM nahagbong sa 4-6 nga rekord. / ESL