Webmasters 7-0 ang tinguha

Mga duwa karon:

12:30 pm- USC batok CITU (High School)

2:00 pm- USPF batok USJ-R (High School)

3:30 pm- UC batok USC (College)

5:00 pm- Benedicto batok FVFC (College)

Pahugtan sa University of Cebu (UC) Webmasters ang ilang paggunit sa solong liderato sa college division sa ilang pagpakigbatok sa University of San Carlos (USC) Warriors sa ikatulong duwa ning Sabado sa hapon, Nobiyembre 4, 2023, sa pagbalik sa aksyon sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball sa Cebu Coliseum.

Ang Webmasters kasamtangang nag-una sa standing nga dala ang 6-0 nga rekord samtang ang Warriors adunay 3-2 nga baraha.

Ning sangkaa, dili ikalimod nga grabe ka inilog ang Webmasters apan labing seguro, dili basta-basta moisa sa ilang puting bandera ang Warriors.

Sa laing college nga sangka, magtagbo ang Benedicto College Cheetahs ug Felipe Verralo Foundation College (FVFC) Blue Dragons sa main game.

Ang Cheetahs adunay 3-3 nga baraha samtang ang Blue Dragons nagtangag og 1-6 nga rekord.

Sa high school division, magsangka ang USC Baby Warriors (1-6) batok Cebu Institute of Technology University (CITU) Wildkittens (1-5) sa premirong duwa.

Mosunod ang engkuwentro sa City of Bogo Science and Arts Academy (CBSAA) Trailblazers (2-4) ug University of Southern Philippines Foundation (USPF) Baby Panthers (2-4).