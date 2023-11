Webmasters 7-0 na

Naprotektahan sa University of Cebu (UC) Webmasters ang ilang limpyong rekord pinaagi sa pagdispatsar sa University of San Carlos (USC) Warriors, 76-70, sa usa ka kulbahinam nga kombati sa college basketball sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (CESAFI) niadtong Sabado sa gabii, Nobiyembre 4, 2023, sa Cebu Coliseum.

Sa kadaugan, napahugtan sa Webmasters ang ilang paggunit sa liderato dala ang 7-0 nga rekord, nga labing una nilang natali sukad ma­sukad.

Grabe ka kulbahinam ang engkuwentro gikan sa sinugdanan apan nakasutoy ang opensa sa Webmasters sa 4th quarter aron pagposte og 66-56 nga labaw.

Adunay higayon nga ning-aksyon paggukod ang Warriors apan napakgang ra kini sa Webmasters.

Ang Warriors nahagbong sa 3-3 nga rekord.

Sa laing duwa, gipangmakmak sa Benedicto College Cheetahs ang Felipe Verallo Foundation College (FVFC) Blue Dragons, 77-52.

Ang Cheetahs ningkatkat sa 4-3 nga rekord samtang ang Blue Dragons nangaugbok sa 1-7 nga baraha.