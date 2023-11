Webmasters, 8-0

Mga duwa karon:

5:15 pm- SHS-AdC batok UC (High School)

6:45 pm- USPF batok UP (College)

Nakaseguro na’g luna sa se­mi-finals ang University of Cebu (UC) Webmasters human nila gipangdispatsar ang University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguars, 73-59, niadtong Martes sa gabii, Nobiyembre 7, 2023, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball college division sa Cebu Coliseum.

Sa kadaugan, napahugtan sa Webmasters ang ilang paggunit sa solong liderato dala ang walay hugaw nga rekord, 8-0.

Sa ilang bahin, ang Jaguars natagak sa 5-2 nga rekord.

Ning sangkaa, na-ejected ang coach sa Webmasters nga si Kern Sesante human natawagan og technical fouls sa 3rd quarter.

Wala na nakontrol ni Sesante ang iyang emosyon gumikan sa iyang pagreklamo sa tawag sa mga referee.

Napahamtangan si Sesante og usa ka duwa nga suspensyon, multa nga P10,000 ug upat ka mga oras nga community service.

Sa high school division, na­pa­hugtan sab sa University of Cebu Lapu-Lapu Mandaue (UCLM) human nila gipangbuntog ang University of Southern Phi­lippines Founda­tion (USPF) Baby Panthers, 87-80.

Ang UCLM ningsaka sa 7-0 nga rekord samtang ang Baby Panthers nahagbong sa 2-6 nga baraha.

Sa laing bahin, magpadayon ang aksyon ning Huwebes, Nobiyembre 9, 2023, diin magsangka sa main game ang USPF Panthers ug University of the Philippines (UP)-Cebu Fighting Maroons sa college division.

Ang Panthers adunay 4-1 nga rekord samtang ang Fighting Maroons adunay 1-7 nga baraha.

Sa high school category, magsangka sa premirong duwa ang Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles ug UC Baby Webmasters.

Ang duha ka mga kampo parehong naggunit og 5-1 nga rekord.