Webmasters 8-1 sa Cesafi

Mga duwa karon:
5:15 pm- SHS-AdC batok DBTC (High School)
6:45 pm- USC batok BC (College)
Gibawsan sa University of Cebu (UC) Webmasters ang University of the Philippines-Cebu Fighting Maroons, 71-62, sa panagsangka nila og balik niadtong Martes sa gabii, Nobiyembre 18, 2025, sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) college basketball tournament sa Cebu Coliseum.
Sa kadaugan, napahugtan sa Webmasters ang ilang paggunit sa solong liderato dala ang 8-1 nga rekord samtang ang nagsalimoang nga Fighting Maroons ning-unlod og samot sa labing ubos nga puwesto dala ang 1-8 nga rekord.
Ning kombatiha, ang Webmasters tataw nga namungot sa Fighting Maroons nga maoy bugtong nakapilde kanila, 69-73, nga nahitabo sa premiro nilang engkuwentro niadtong Septiyembre 30, 2025.
Ning higayuna, gipaneguro sa Webmasters nga dili sila masugamak sa laing makapakugang nga kapildihan.
Sa tungatungang bahin sa 3rd quarter, hinayhinay nga ningbiya ang Webmasters hangtod nga naposte nila ang ilang labing dakong labaw, 63-44, sa nahabiling 6:03 minutos human sa threee-pointer ni Joseph Arth Nalos with 6:03 remaining.
Ning-aksiyon paggukod ang Fighting Maroons pinaagi sa 12-2 run apan nasanta ra kini sa Webmasters.
Gipangulohan ni Ricofer Sordilla ang Webmasters pinaagi sa iyang 15 puntos, nidugang og 12 puntos si Charles Libatog, samtang niamot og 11 puntos si Carlo Salgarino.
Ang Fighting Maroons gipangulohan ni Kent Joshua Cabanlit pinaagi sa iyang 15 puntos, nitunol og 13 puntos si Joaquin Zaldiver samtang nihatag og 10 puntos si AJ delos Reyes.
Sa high school division, gipangkitkit sa University of Southern Philippines–Foundation (USPF) Baby Panthers ang Benedicto College (BC) Baby Cheetahs, 71-65, sa premirong duwa.
Magpadayon ang aksiyon karong Huwebes, Nobiyembre 20, diin magsangka ang Cebu Eastern College (CEC) Dragons batok UC baby Webmasters sa premirong duwa alang sa high school division samtang mosunod ang panagtigi sa University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguars batok Cebu Institute of Technology University (CITU) Wildcats sa college division. / ESL