Webmasters gidasmagan ang Panthers

Gipauswag sa University of Cebu (UC) Webmasters ang ilang winning streak ngadto sa tulo ka duwa human gitumba ang University of Southern Philippines-Foundation (USP-F) Panthers, 60-47, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) Season 24 men’s basketball tournament, Sabado sa gabii, sa Cebu Coliseum.

Sa unang parti pa lang sa duwa, miratsada na ang Webmasters pinaagi sa 20-9 run sa first quarter. Nagpadayon kini ug miburot ang labaw sa 39-23 sa halftime.

Wa na molingiw pa ang Webmasters ni coach Atty. Kern Sesante ug midiretso na kini sa ilang ikatulong sunodsunod nga kadaogan sa torneyo.

Balance scoring ang gibuhat sa UC kay 13 sa ilang players nakaamot og puntos. Si Danie Boy Lapiz mitali og siyam kia puntos, si Mark John Ecal miamot og walo ka puntos ug si Jhiey Paraldo mihatag og pito ka puntos.

Ang USP-F nakakuha og siyam ka puntos matag-usa gikan nila Peter John Peteros ug John Jasper Lumingkit.

Misaka ang UC sa 3-0 (win-loss) record samtang ang USP-F natagak ngadto sa 1-2.

Nahimong double-victory alang sa UC human midaog pud ang ilang junior team, UC Main, batok Cebu Roose­velt Memorial Colleges Inc. (CRMC) Baby Mustangs, 48-66, sa high school division.

Si Carl Salgarino mipakatap og 14 puntos ug si Jehu Syx Romanos miamot og 10 puntos para sa UC Main.

Ang Baby Mustangs misandig kang Karl John Agravante nga mibuhat og 10 puntos.

Samtang ang Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles mipakyas sa tinguha sa UC-LapuLapu Mandaue, 82-67, nga makailog sa inilog nga kontra.

Lima ka Magis Eagles ang nakabuhat og double-figures sa scoring, gipangulohan ni Rodolfo Froilan Maglasang nga dunay 17 puntos.

Midugang si Coriantumr Cabantog og 15 puntos, 12 puntos kang Alden Paul Cainglet, si Lars Fjellvang, 11 puntos, ug si Jelomar Rota, 10 puntos.

Ang duo sa UCLM nga si Laurence Justine Pamas ug Prince Juver Neil Mallorca, mipakatap og 14 puntos ug 13 puntos.

Sa laing high school game, midaog ang Cebu Eastern College (CEC) Dragons batok University of San Carlos (USC) Junior Warriors, 79-53. / RSC