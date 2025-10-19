Webmasters giihaw ang Cheetahs

Nagdilaab ang mga kamot ni Ricofer Sordilla sa iyang pagbalik sa aksiyon para sa University of Cebu (UC) Webmasters sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) men’s basketball tournament.
Si Sordilla, kinsa nipahuway og usa ka duwa, nipabuto og pito ka tres ug nihipos og 27 puntos para pangulohan ang Webmasters sa 78-68 nga kadaogan kontra Benedicto College (BC) Cheetahs niadtong Sabado sa gabie, Oktubre 18, sa Cebu Coliseum.
Wa makaduwa si Sordilla sa miaging Huwebes diin hapit napildi ang UC kontra University of Southern Philippines (USP-F) Panthers, apan nibawi kini pag-ayo batok Cheetahs.
Nakadawat usab siya og solidong tabang gikan ni Joseph Arth Nalos ug Carlo Salgarino, nga niamot og 10 puntos matag usa.
Nisaka ang UC sa standings dala ang 5-1 nga baraha, samtang natagak ang Benedicto sa 4-2 record. / RSC