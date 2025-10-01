Webmasters gipakaging sa Maroons

Gipakaging sa University of the Philippines (UP)-Cebu Fighting Maroons ang inilog nga University of Cebu (UC) Webmasters, 73-69, sa main game niadtong Martes sa gabii, Septiyembre 30, 2025, sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) basketball tournament college division sa New Cebu Coliseum.
Ang Fighting Maroons nga nasugamak sa kapildihan sa nag-una nilang tulo ka mga duwa, nagpakita og saktong determinasyon sa kinatibuk-ang duwa aron irehistro ang labing una nilang daog sa season.
Labing kuyaw nga nakaduwa sa Fighting Maroons mao ang ilang team captain nga si Andrew Padilla kinsa nagpakatap og 21 puntos, pito ka rebounds ug tulo ka assists.
Si Padilla kinsa wala’y nahimong turnover sulod sa 35 ka mga minutos nga pagduwa, maoy napiling Best Player of the Game.
Sa kapildihan, ang Webmasters nahagbong sa 2-1 nga rekord.
Sa premirong duwa, gipangbugwakan og kayo sa Cebu Eastern College (CEC) Dragons ang University of Cebu Lapu-Lapu Mandaue (UCLM) Junior Webmasters, 67-56, sa high school division.
Ang Dragons ug Junior Webmasters pareho na’ng naggunit og 1-1 nga rekord.
Magpadayon ang aksiyon karong Huwebes, Oktubre 2, diin magsangka sa main game ang Benedicto College (BC) Cheetahs ug University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers sa college division.
Ang Cheetahs nagtinguha sa ikatulo nilang sunodsunod nga kadaugan sa samang gidaghanon nga mga duwa samtang ang Panthers mosuway pagkutlo sa ikaduha nilang daog sulod sa upat ka duwa.
Sa premirong sangka, ang USPF Baby Panthers makigkinawrasay sa Cebu Institute of Technology University (CITY) Wild Kittens sa high school division.
Ang Baby Panthers adunay 1-1 nga rekord samtang ang Wild Kittens naggunit og 1-0 nga rekord. / ESL