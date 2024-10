Webmasters mikuha’g bahin sa lidrato

Mga duwa karon:

5:15 pm- UC batok UCLM (High School)

6:45 pm- CITU batok USPF (College)

Nakakuha’g bahin sa liderato ang University of Cebu (UC) Webmasters human nila gipangmakmak ang University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguars, 76-58, sa main game niadtong Dominggo sa gabii, Oktubre 6, 2024, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball college division sa Cebu Coliseum.

Ang Webmasters ningsaka sa 2-0 nga rekord ug nakig-uban kini sa defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers ug Benedicto College (BC) Cheetahs sa ibabaw nga bahin.

Ang Jaguars nahagbong sa 1-2 nga rekord.

Sa high school division, gipangbuntog sa UV Baby Green Lancers ang USJ-R Baby Jaguars, 73-70, gipanglupig sa BC Baby Cheetahs ang USC Baby Warriors, 65-59, samtang gipanglampornas sa defending champions Sacred Heart School (SHS-AdC) Magis Eagles ang Don Bosco Technological Center (DBTC) Greywolves, 97-66. / ESL