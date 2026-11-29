Nagpabilin nga buhi ang paglaom sa University of Cebu (UC) Webmasters nga makasulod sa semifinals huma nila gilupig ang (CIT-U) Wildcats, 82-73, sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) Season 26 men’s basketball tournament niadtong Sabado, Nobiyembre 28, 2026, sa Cebu Coliseum.
Si Ray Charles Libatog nipabuto og 21 puntos aron pangulohan ang Webmasters, nagbida sa iyang performance ang lima ka tres lakip na ang tulo ka sunodsunod sa hinapos nga bahin sa duwa.
Nakadawat og igong suporta si Libatog nila Ricofer Sordilla nga adunay 14 puntos, Carlo Sagarino nga niamot og 12 puntos ug walo ka rebounds ug Danie Boy Lapiz nga nitunol og 10 puntos.
Si Jerian Marc Abello maoy nangulo sa Wildcats pinaagi sa iyang 12 puntos, samtang si Braebon Thompson nalimitahan lang ngadto sa sayis puntos uban ang 12 ka rebounds.
Sa maong kadaogan, nisaka ang Webmaster ni coach Kern Sesante sa 7-6 (win-loss) record, samtang nahagsa ang CIT-U sa 8-5.
Sunod nga sangkaon sa UC ang UP-Cebu Fighting Maroons karong Lunes, Nobiyembre 30, sa di pa nila tapuson ang ilang elimination schedule batok sa University of Southern Philippines-Foundation (USPF) Panthers ug University of the Visayas (UV) Green Lancers.
Sa unang duwa, nasakmit sa Benedicto College (BC) Cheetahs ang twice-to-beat Final Four advantage human sa ilang 66-59 nga daog batok sa UC-Lapu-Lapu and Mandaue (UCLM) Webmasters.
Nisaka ang Cheetahs sa 12-2 ug naseguro ang ilang ikatulong sunodsunod nga semifinal nga pwesto.
Gipangulohan ni Alcher Pabalan ang Cheetahs pinaagi sa 14 puntos ug 14 rebounds, si Den Rick Orgong nipupo og 14 puntos, nitunol si Kenneth Babalcon og 13 puntos, walo ka rebounds, ug pito ka assists si, samtang si Jhunrel Dagatan nidugang og 10 puntos. / RSC