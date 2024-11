Webmasters mipakurat sa UV Lancers

Sa usa ka klasikong kombati ning tuiga, gipatapsingangan sa University of Cebu (UC) Webmasters ang defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers, 57-55, sa main game niadtong Huwebes sa gabii, Oktubre 31, 2024, sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) college basketball tournament sa Cebu Coliseum.

Sa kadaugan, naangkon sa Webmasters ang solong liderato dala ang 5-0 nga rekord samtang ningdakin-as ang Green Lancers sa ikaduhang luna bitbit ang 5-1 nga baraha.

Si Luther Gabriel Leonard, kinsa lumad nga taga Medellin, Cebu, maoy nangulo sa kulbahinam nga daog pinaagi sa iyang 16 puntos ug siya sab ang napiling best player of the game.

Ginabsanay ang duwa gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan diin wala’y bisan asa nga puwersa ang nabintaha og kapin sa walo ka puntos.

Nabulingan og kontrobersya ang duwa sa nahabiling 1:17 minutos diin naglabaw ang Webmasters, 54-53.

Niadtong gutloa, dinaliang niitsa si Leonard sa three-point area aron maapsan ang shot clock apan nasipyat.

Nakuha sa kauban ni Leonard nga si Steven Ursal ang bola ug dali kining nakaitsa dungan sa pagtingog sa buzzer.

Niprotesta dayon si UV headcoach Gary Cortes nga dili angayang i-counted ang itsa ni Ursal apan nipatigbabaw ang desisyon sa referees ug table officials.

Ning maong hitabo, ang netizens nanawagan sa Cesafi officials nga mogamit og instant replay system (IRS) aron masulbad ang sama niini nga sitwasyon.

Sa high school division, grabe sab ka kulbahinam ang duwa sa daog sa University of San Jose-Recoletos (USJ-R) Baby Jaguars batok sa UC Baby Webmasters, 49-48, sa premirong duwa.

Sa kadaugan, nakuha sa Baby Jaguars ang solong liderato bitbit ang 7-1 nga rekord samtang natagak sa 6-2 ang Baby Webmasters. / JBM / ESL