Webmasters mopusta sa limpyo nga rekord

Protektahan sa University of Cebu (UC)-Main Webmasters ang ilang perpekto nga rekord batok sa University of San Jose-Recoletos (USJ-R) Jaguars sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) karong Sabado, Septiyembre 12, 2026, sa Cebu Coliseum.
Ang Webmasters naghupot og 2-0 (win-loss) nga baraha ug gikan kini sa impresibo nga 81-63 nga kadaugan batok sa University of San Carlos (USC) Warriors, 81-63, niadtong Huwebes sa gabii.
Magtigi ang Webmasters ug Jaguars (0-1) sa main game sa college basketball tournament.
Sa lain nga tapad, ang Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Wildcats nagpunterya pud sa ilang ikatulo nga daog batok UC-Lapu-Lapu-Mandaue (UCLM) Webmasters.
Ang Wildcats adunay limpyo nga 2-0 nga rekord samtang ang UCLM wala pa makatilaw og daog sulod sa duha ka duwa.
Sa juniors’ division, magtigi ang UCLM Junior Webmasters ug Benedicto College (BC) Baby Cheetahs, ug ang University of the Visayas (UV) Baby Lancers ug ang defending champion Sacred Heart School Ateneo-de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles. / RSC