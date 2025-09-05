Webmasters nadasig og maayo sa modernong Cebu Coliseum

LABING seguro, naghinamhinam na ang tanang miyembro nga teams sa Cebu Schools Athletic Foundaiton Inc. (Cesafi) nga manuwa sa bag-ong gi-renovate nga New Cebu Coliseum apan wala na tingali makatupong sa kahinam sa University of Cebu (UC) Webmasters.
Kini gumikan sa simpleng rason – ang New Cebu Coliseum mao ang ilang panimalay. Ang tag-iya sa makasaysayong venue nga si Atty. Augusto W. Go mao sab ang tag-iya sa UC.
Nagkanayon si Webmasters coach Kern Sesante nga ang mayorihiyang kausaban sa New Cebu Coliseum nakahatag kanila og dugang kadasig nga depensaan ang ilang tugkaran sa ilang matag duwa.
“Excited gyud kaayo mi hilabi na nga nag-trending biya ang renovation sa Cebu Coliseum,” matod ni Sesante.
“Kami gyud ang maka-benefit ani kay mao man ni ang among homecourt. We are looking forward gyud sa pagsugod sa season.” / ESL