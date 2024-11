Webmasters nagpabiling wa’y tatsa

Gipatapsingan sa University of Cebu (UC) Webmasters ang University of the Philip­pines (UP) Cebu Fighting Maroons, 85-81, sa kulbahinam nga double overtime sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) Season 24 men’s basketball tournament, Nobiyembre 9, sa Cebu Coliseum.

Nagpabiling wa’y pilde ang UC sulod sa unom ka duwa ug ilang napalig-on ang pag­hupot sa No. 1 spot sa team standings.

Samtang ang UP Cebu nakakuha sa ilang ikalima nga pilde sa unom ka duwa.

Bisan pa inilog ang Webmasters sa maong tapad, wa magpalupig ang Fighting Maroons ug gihatagan og sikit nga duwa ang fans diin adunay nalista nga 24 ka lead changes ug 17 ka deadlocks.

Gialsa ni bigman Ray Charles Libatog ang UC sa iyang double-double nga 17 puntos, 11 rebounds, lakip pa ang duha ka blocks.

Mitunol og igong suporta sila Jepherson Nonol nga mihimo og 17 puntos, unom ka rebounds ug duha ka steals; Luther Gabriel Leonard nga mitampo og 11 puntos ug 10 rebounds; ug Jasper Pacaña nga mitali og 14 puntos, gikan sa 4-of-8 attempts sa tres.

Ang UP Cebu misalig kang Matt Flores sa iyang 19 puntos, 12 rebounds, duha ka steals ug duha ka assists, ug ni JZ Dizon ug AJ Delos Reyes nga mibuhat og 18 ug 15 puntos. / RSC