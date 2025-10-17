Webmasters nakaipsot sa kawras sa Panthers

Mga duwa karon:
12:30 P.M Don Bosco batok Cebu Eastern (High School)
2:00 P.M CIT-U batok UCLM (High School)
3:30 P.M USC batok USJ-R (College)
5:00 P.M UC batok Benedicto (College)
Nakalingkawas ang University of Cebu (UC) Webmasters sa maisogon nga late rally sa University of Southern Philippine Foundation (USP-F) Panthers, 67-66, sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) men’s basketball tournament niadtong Huwebes sa gabie, Oktubre 16, 2025.
Naglabaw ang Webmasters og tulo ka puntos, 67-64, sa 0.7 segundos sa duwa human makompleto ni Luther Gabriel Leonard ang iyang duha ka free throws.
Apan dali ra usab nakatubag ang Panthers ug hapit nakapugos og overtime human si Keaton Taburnal na-foul ni Andre Cuizon sa three-point line, 0.3 segundos ang nabilin sa fourth quarter.
Si Taburnal, nga nailhan nga sharp-shooter, gihatagan og tulo ka free throws. Nasulod niya ang unang duha aron mapaduol ang iskor, 67–66, apan nasipyat ang iyang ikatulo nga free throw nga mao unta ang mopatabla sa duwa.
Nahatagan pa og lain nga higayon ang Panthers aron mausab ang resulta sa duwa human nakuha ni Paul Apolonio ang bola gikan sa missed free throw, apan pakyas siya sa putback tungod sa depensa ni Andre Cuizon.
Ang Webmasters nisaka sa 4-1 (win-loss) record samtang ang Panthers natagak sa 1-5 nga baraha kauban ang UP-Cebu Fighting Maroons ug Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Wildcats.
Karong adlawa, magtigi ang Don Bosco Greywolves ug Cebu Eastern College samtang ang CIT-U Junior Wildcats makigharong sa University of Cebu-Lapu-Lapu Mandaue sa high school division.
Ang University of San Carlos mobangga sa University of San Jose-Recoletos, ug ang UC motigi sa Benedicto College sa college division. / RSC