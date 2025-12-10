Webmasters naunhan sa Lancers

Duwa karon (Finals Game 2)
6:00 pm- UV batok UC (College)
Daw niagi og lungag sa dagom ang defending champions University of the Visyaas (UV) Green Lancers una nila napayukbo ang ilang higpit nga karibal University of Cebu (UC) Webmasters pinaagi sa double overtime, 74-72, sa Game 1 sa college finals series sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) basketball niadtong Martes sa gabii, Disyembre 9, 2025, sa Cebu Coliseum.
Nahimong bayani sa makutas nga kadaugan sa Green Lancers mao si Raul Gentallan kinsa maoy nakapuntos sa nakapadaog nga jumpshot sa dayong pagkapupos sa oras sa ikaduhang overtime.
Ang Green Lancers nga nagtinguha og four-peat, ningsugod sa duwa pinaagi sa pagrehistro og 5-0 nga labaw apan human niini, grabeng pagpanghulga na ang ilang naagian gikan sa Webmasters hangtod na sa katapusang gutlo.
Nag-ung-ong na unta sa kadaugan ang Webmasters dihang nakamugna sila og 59-56 nga labaw dihang nakapasulod og three-point shot ang usa sa ilang mga pambato nga si Ricofer Sordilla sa nahabiling 30 ka segundos sa regulation period.
Gitabla kini sa lider sa Green Lancers nga si Kent Ivo Salarda, 59-59, pinaagi sa iyang kaugalingong tres nga maoy nakapugos sa premirong overtime.
Grabe kasikit ang kombati sa premirong overtime hangtod nga napugos ni PJ Taliman sa Green Lancers ang ikaduhang overtime human siya nakapasulod og duha ka freethrows nga nagtabla na sab sa duwa, 64-64.
Sa nahabiling 16 ka segundos sa ikaduhang overtime, daw nialisngaw na ang ikatulo untang overtime dihang kalmadong nakapasulod og tulo ka freethrows si Sordilla nga maoy nakatabla sa duwa, 72-72.
Paglabay sa pipila ka segundos human niini, mao na ang mabayanihong jumpshot ni Gentallan.
Sa premirong duwa, giangkon sa Benedicto College (BC) Cheetahs ang ikatulong puwesto human nila gipangkawras ang University of San Carlos (USC) Warriors, 79-59.
Karong alas 6:00 sa gabii, Huwebes, Disyembre 11, suwayan paglangkat sa Green Lancers ang korona sa ilang pagpakigbatok og balik sa Webmasters sa Game 2 sa best-of-three series.
Puntos matag usa:
Game 1:
BC (79)- Orgong 22, Gabines 14, Cabanero 11, babalcon 10, Tolipas 6, Diamante 6, Bulan 4, Tonacao 4, Jawerga 2.
USC (59)- Maglinte 11, Tangkay 11, Gica 11, Akut 6, Aureo 5, Enriquez 4, Negado 4, Bakunawa 3, Navarro 2, Avila 2.
2nd game:
UV (74)- Salarda 19, Gentallan 13, Taliman 9, Cabulao 8, Cabellon 7, Sacayan 5, Bingil 5, Alsola 4, Sabanto 2, Robles 2.
UC (72)- Sodilla 16, Chavez 13, Leonard 12, Ecal 11, Nonol 7, Libatog 4, Angelio 4, Salgarino 3, Eligoyo 2. / ESL