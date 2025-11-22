Webmasters top 2 tinguha

Mga duwa karon:
12:30 pm- SHS-AdC batok SCSC (High School)
2:00 pm- BC batok CIT-U (High School)
3:30 pm- USC batok CIT-U (College)
5:00 pm- UV batok UC (College)
Pahayagon og samot sa league-leader University of Cebu (UC) Webmasters ang ilang poruhan sa inilugay sa top two spots sa ilang pagpakigbatok og balik sa defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers sa main game karong Dominggo sa gabii, Nobiyembre 23, 2025, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) basketball college division sa Cebu Coliseum.
Ang Webmasters nga mao pa lang ang bugtong puwersa nga nakaseguro na og puwesto sa semi-final round, kasamtangang nag-una sa standing dala ang 9-1 nga rekord.
Nahiluna na man tuod silang daan sa semis apan nagkinahanglan gihapon ang Webmasters nga makadaog og duha sa katapusan nilang upat ka duwa aron makaseguro og puwesto sa top two.
Mahinungdanon ang pagsulod sa top two kay maghatag kini og twice-to-beat nga benepisyo inig sugod sa semis.
Ang Green Lancers kasamtangang naa sa ikatulong luna dala ang 7-2 nga rekord ug mas daghang kadaugan ang ilang gikinahanglang madugang aron makasulod sa top two.
Sa premiro nilang sangka niadtong Oktubre 12, gipakaging sa Webmasters ang Green Lancers, 70-64.
Sa laing duwa sa college division, magsangka ang University of San Carlos (USC) Warriors batok Cebu Institute of Technology University (CIT-U) Wildcats.
Sa high school division, magkombati ang defending champions Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles batok San Carlos School of Cebu (SCSC) Baby Warriors sa premirong duwa unya mosunod ang engkuwentro tali sa CIT-U Junior Wildcats batok Benedicto College (BC) Baby Cheetahs.
Sa mga duwa niadtong Biyernes, gipangpukan sa Webmasters ang University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers, 59–56, sa college division samtang gipakaging sa Junior Wildcats ang Magis Eagles, 61-56. / ESL