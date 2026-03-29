Welder, laing 2 sikop sa ronda sa drug den

Usa ka welder ug duha ka lalaki ang naposasan human gironda sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)-Mandaue City ug Mandaue City Police Office Station 2 ang usa ka drug den sa Sityo Basubas Compound, Barangay Tipolo alas 6:05 sa gabii, Sabado, Marso 28, 2026.
Si PDEA 7 Director Joel Plaza niila sa target sa operasyon nga maoy nagpadagan sa drug den nga si alyas Greggy, 44, welder nga nagpuyo sa maong dapit.
Lakip sa nadakpan ang duha nga naatlan sa sulod sa drug den nga silang alyas John, 30, way trabaho ug alyas Leo, 40, construction worker, pulos molupyo sa maong dapit.
Nasakmit sa mga operatiba ang siyam ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 19 gramos nga dunay estimated average market value nga P122,400 ug mga drug paraphernalia.
Ang mga nakuhang ebidensya giduso na ngadto sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa himuon nga chemical analysis, samtang ang mga dinakpan gibalhog na sa detention facility sa PDEA 7 sa Barangay Lahug sa siyudad sa Sugbo.
Matud ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga tulo ka semana nga gipaubos sa case buildup si alyas Greggy human sila makadawat og impormasyon mahitungod sa iyang ilegal nga kalihukan.
Giingon’g makabaligya si Greggy og 20 gramos nga shabu matag semana samtang si alyas John nadakpan na niadtong 2022 sa kaso sa illegal nga drugas.
Giandam na ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa mga dinakpan. / AYB