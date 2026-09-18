Welder nakuhaan og P1.5-M shabu

Usa ka welder nga nabutang sa listahan sa PNP isip high value individual sanglit dinagko na nga suplay sa ilegal nga drugas ang ibaligya niini ang nadakpan sa buy-bust sa mga sakop sa City Drug Enforcement Unit (DEU) sa Cebu City Police Office alas 7:59 sa gabii, Huwebes, Septiyembre 17, 2026, sa Sityo Manga, Barangay Calamba, Dakbayan sa Sugbo.
Ang nadakpan giila nga si Melson Bacalla Devibar, 46, welder, taga A. Lopez St., Barangay Labangon.
Nakuha gikan kaniya ang 13 ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang ang tanan sa 224.94 gramos nga dunay standard drug price nga P1,529,592.
Sa imbestigasyon sa kapulisan nga ang maong suspek maoy nagsilbing bodegero sa suplay sa ilegal nga drugas.
Sigon sa nakuha nga impormasyon nga kinilo ang mabaligya ni Devibar matag semana.
Giandam na ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok ni Devibar. / AYB