Welder nasakmita’g P1.1M nga shabu

Nasikop ang usa ka 27-anyos nga welder human nakuhaan og gituoha’ng shabu atol sa buy-bust nga gipahigayon sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)-Bohol Provincial Office, sa pakigtambayayong sa Tagbilaran City Police Station ug Bohol Maritime Police.
Ang maong operasyon nahitabo niadtong gabii sa alas 6:12, Martes, Hulyo 14, 2026, sa Purok 8, Barangay Bool, Dakbayan sa Tagbilaran.
Ang nadakpan giila ni PDEA-7 Regional Director Joel Plaza nga si alyas Jefferson, 27, ug residente sa maong barangay.
Narekober sa mga operatiba ang upat ka dagko’ng pakete sa gituohang shabu nga motimbang og 163 gramos nga adunay estimated average market value nga P1,108,400.
Nasakmit sab ang buy-bust money, usa ka cellular phone, ug usa ka motorsiklo nga giingo’ng gigamit sa suspek sa paghatod sa ilegal nga drugas.
Giingong makabaligya ang suspek og mokabat sa usa ka kilo sa gituohang shabu matag semana nga gikan sa usa ka suplayer nga padayon pang giila.
Wala pa’y rekord sa miaging pagdakop batok sa suspek apan sumala sa PDEA, pipila na ka bulan kining nihimo sa iyang ilegal nga kalihukan.
Ang suspek anaa sa kustodiya sa Tagbilaran City Police Station. / AYB