Welder sa shipbuilding facility sa Balamban, nakuhaa’g shabu

Nasikop ang usa ka 27-anyos nga welder human makuhaan sa gituoha’ng shabu ug mga drug paraphernalia atol sa regular nga inspeksyon sa Tsuneishi Heavy Industries (THI), Barangay Buanoy, Lungsod sa Balamban, alas 9:20 sa buntag niadtong Hulyo 14, 2026.
Ang suspek nga si Ediemar Cerio Demotor, residente sa Barangay Tubigagmanok, Asturias ug welder sa MAP Contractor, gitanggong sa Balamban Police Station samtang giandam ang kaso batok kaniya.
Matod sa kapulisan, ang security guard sa THI nga si Dan Requiroso maoy nakadakop sa suspek pinaagi sa citizen’s arrest human sa inspeksyon nakuha ang maong mga butang diha sa iyang posisyon.
Niingon si Police Major Ian Macatangay, hepe sa Balamban Police Station, gipahibawo sila sa mga gwardiya sa kompanya bahin sa hitabo.
Lakip sa narekober ang usa ka gamayng pakete nga adunay gituohang shabu, usa ka improvised tin foil paraphernalia, usa ka red box container nga gigamit isip drug paraphernalia ug ubang personal nga gamit.
Dugang ni Macatangay, nahitabo ang pagkadakop sa dihang mogawas na unta ang welder sa trabahuan ug giagi sa naandan nga routine inspection.
Tungod sa mga nakuhang ebidensya, wa isalikway sa kapulisan ang posibilidad nga nakagamit og ilegal nga drugas ang suspek samtang nagtrabaho. / GPL