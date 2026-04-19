Welder ug mekaniko, nakuhaan og P340K shabu sa buy-bust

Wala na makatrabaho ang welder ug ang mekaniko human sila nadakpan sa buy-bust nga gipahigayon sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)-Cebu Provincial Office uban sa Naga City Police Office alas 9:55 sa gabii, Biyernes, Abril 17, 2026 sa Purok Diamond, Barangay East, Naga City.
Ang mga suspetsado giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga silang alyas Dodong, 36, welder ug alyas Anthony, 32, auto mechanic nga pulos taga lungsod sa Argao.
Nasakmit sa mga sakop sa PDEA 7 ang lima ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 50 gramos nga dunay estimated average market value nga P340,000.
Lakip sa nasakmit ang duha ka selpon, usa ka sakyanan nga sedan, buy-bust money ug ubang ebidensya nga gikustodiya na karon sa PDEA7.
Matud ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA7, usa ka buwan nila gipaubos sa case buildup ang duha ka suspetsado human dunay mi report sa ilang buhatan nga usa ka concerned citizen labot sa illegal nga kalihukan sa duha.
Giingon’g makabaligya sila og 50 gramos nga shabu matag semana diin ang ilang distribution area mao ang lungsod sa Argao ug silingan nga mga lungsod ug siyudad.
Si alyas Dodong nadakpan na niadtong 2016 sa kaso gihapon sa illegal nga drugas samtang si alyas Anthony giila nga bag-ong drug personality.
Giandam na ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002) batok sa mga dinakpan. / AYB