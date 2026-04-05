Wellness run, moarangkada na sa Abril 12

Gikatakdang ipahigayon ang Wellness Run 2026 karong Abril 12, 2026, sa Cebu Business Park, Cebu City nga gilauman nga salmotan sa daghang runners ug fitness enthusiasts.
Mangulo sa maong kalihukan si Janice Pasculado isip race director, nga mosulod sa laing papel gawas sa iyang naandan nga trabaho sa kusina.
Giorganisa kini uban ni Leigh Carcel ug matod pa nga ang maong wellness run gihimo aron makatukod og komunidad diin ang mga tawo dili lamang mosalmot sa maong dagan, kondili mag-atiman sab sa ilang panglawas ug mahimong mas mapinanggaon sa kalikupan pinaagi sa aktibong pag-apil sa maong inisyatiba.
Bisan pa man nga kini ang iyang unang higayon isip race director, nakakuha si Pasculado og kumpiyansa gikan sa iyang exposure sa international marathons ug sa iyang kasinatian sa pagpuyo sa mga lugar diin ang pagdagan usa na ka dakong bahin sa kultura ug pang-adlaw-adlaw nga estilo sa kinabuhi.
Ang mga preparasyon padayon na nga gibuhat uban sa suporta sa usa ka batid nga grupo nga gipangulohan ni Coach Elberto “Bert” Banzon uban ni Coach Arvin Loberanis.
Nagpabilin nga aktibong nagdumala si Pasculado ug maampingong giandam ang matag detalye samtang nagkaduol ang adlaw sa dagan aron maseguro ang hapsay ug malampusong pagpahigayon sa maong kalihukan.
Ang Wellness Run nagtinguha nga makadani og kapin sa 1,500 ka runners nga moapil sa lima ka kategoriya nga mao ang 16K nga adunay registration fee nga 1,500 pesos, 10K nga adunay 1,300 pesos, 6K nga adunay 950 pesos, 3K nga adunay 900 pesos, ug 1K nga adunay 750 pesos nga gilauman makapadasig sa daghang partisipante sa pag-apil sa usa ka kalihukan nga nagpalambo sa kahimsog ug nagpalig-on sa espiritu sa komunidad. / Tampo / Sinuwat ni John Velez