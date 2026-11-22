Mas daghan pa og napuntos si Victor Wembanyama kaysa sa tanang starters sa New Orleans Pelicans sa unang half sa ilang National Basketball Association (NBA) game niadtong Dominggo, Nobiyembre 22, 2026.
Nakahimo si Wembanyama og 32 puntos, samtang 26 puntos lang ang nabuhat sa tibuok Pelicans team sa first half.
Pagkahuman sa duwa, niabot na og 50 puntos ang nahimo ni Wembanyama. Mao kini ang iyang ikaduhang 50-point performance karong season.
Gipilde sa Spurs ang Pelicans sa maong duwa, 114-91.
Ang 7-foot-4 nga superstar nipabuto usab og 52 puntos sa ilang kadaogan batok sa Dallas Mavericks niadtong Nobyembre 4. Ang maong duha ka eksplosibong duwa nahitabo samtang ang San Antonio (14-3) nitala og 14-1 nga rekord human sa ilang 0-2 nga pagsugod.
Si Wembanyama, nga 22-anyos pa lang, nakatabla na sa Spurs legend nga si David Robinson alang sa ikaduhang labing daghan og 50-plus-point games sa kasaysayan sa prangkisa nga adunay tulo. Si George Gervin, usa ka Basketball Hall of Famer sama ni Robinson, maoy nag-una nga adunay lima. / RSC