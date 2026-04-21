Superbalita Cebu

Wembanyama DPOY awardee

Sama sa gilauman, hiniusang napili ang higante sa San Antonio Spurs nga si Victor Wembanyama isip Defensive Player of the Year awardee sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).

Ang French superstar nihurot pagdawat sa tanang 100 first-place votes ug siya ang labing unang nakahimo niini sukad gisugdan paghatag kining prestihiyusong pasidungog niadtong 1983.

Si Wembayama, kinsa usa sab sa mga kandidato sa MVP award, nag-una sa blocks (3.1 average) sa ikatulong sunodsunod nga seasons.

Ang two-time All-Star nag-average sab og 25 puntos, 11.5 rebounds, ug usa ka steal. / Gikan sa wires

