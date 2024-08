Wembanyama idolo si Durant

Gibutyag sa higanteng si Victor Wembanyama sa San Antonio Spurs nga nagdako siyang nagsunod kang Kevin Durant.

Karon nga naabot na ang 7-foot-4 nga si Wembanyama sa National Basketball Association (NBA) gusto niyang makat-on ug mapalapdan pa ang iyang abilidad sa tabang sa iyang idolo nga si Durant.

"Clearly Kevin Durant is favorite player of my childhood. He became my favorite player and that moment happened after the game," saysay ni Wembanyama.

Ang gipasabot ni Wembanyama nga higayon mao ang pagduol kaniya ni Durant human mapilde ang France kontra Team U.S sa men’s basketball championship game sa Paris Olympics.

Matod pa sa Rookie of the Year ug gitawag sa kadaghanan nga umaabot nga superstar sa NBA nga gusto niyang makakuha sa techniques ug skills ni Durant.

"We congratulated each other, and made it clear that I wanted to learn from him, and perhaps steal a thing or two from his secret tech­ni­ques,” sigon ni Wembanyama.

Ang 20-anyos nga si Wembanyama gikuha sa Spurs isip 1st overall pick sa 2023 NBA Draft. Sa unang tuig palang niya sa liga nalakip na siya sa NBA All-Defensive Team, block leader ug rising star.

Samtang, si Durant nasulod sa liga tuig 2007 diin tres anyos pa lang si Wembanyama.

Second overall pick ang all-around forward sa Seattle Supersonics, sa pagilis sa pangalan sa frachise ngadto sa Oklahoma City Thunder, nakauban niya sila Russell Westbrook ug James Harden.

Nilanat og hapit dekada ang karera ni Durant ubos sa Thunder franchise ug nabalhin kini sa Golden State Warriors kauban ang mga bituon nga sila Stephen Curry, Klay Thompson ug Draymond Green.

Nidaog siya og duha ka kampiyonato ubos sa Warriors sa wala pa mobalhin sa Brooklyn Nets dayon sa kasamatangan nga team niini, ang Phoenix Suns.

Sigon pa ni Wembanyama nga usa sa highlight sa iyang career mao ang nakaatbang iyang idolo nga si Durant sa Olympic.

Si Durant mao ang unang men’s basketball player mga midaog og upat ka gold medal sa Olympics. / RSC