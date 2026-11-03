Wembanyama maoy West POW

Napiling Western Conference Player of the Week awardee ang higante sa San Antonio Spurs nga si Victor Wembanyama sa ikaduhang semana nga kombati sa 2026-27 National Basketball Association (NBA).
Nag-average si Wembanyama 36 puntos ug 10.3 rebounds sa tulo ka sunodsunod nga kadaugan sa Spurs sa miaging semana.
Niini, nalupig ni Wembanyama ang ubang mga kandidato sa pasidungog nga sila si Sacramento Kings guard Darius Acuff Jr., Golden State Warriors guard Stephen Curry, Los Angeles Lakers guard Luka Dončić ug Dallas Mavericks forward Cooper Flagg. / Gikan sa wires