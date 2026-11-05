Wembanyama mikulit og kasaysayan

Nagmangtas ug nikulit og kasaysayan si Victor Wembanyama sa iyang pag-agak sa hosts San Antonio Spurs ngadto sa kulbahinam nga kadaugan batok sa Dallas Mavericks, 112-111, kagahapon, Huwebes, Nobiyembre 5, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Ang 7’3” French superstar nirehistro og duha ka career-highs 52 puntos ug 24 rebounds lakip na ang walo ka blocked shots.
Sa kasaysayan sa NBA, wala’y magduduwa nga nakarehistro niining ka dagko nga mga numero sukad nga gihangop ang blocked shots isip official stat niadtong 1973.
Nabuak ni Wembanyama ang nahimo ni Bob Mc Adoo nga 50 puntos, 20 rebounds ug lima ka blocked shots niadtong 1974. Nahimo kining tanan ni Wembanyama bisan aduna siya’y gipamati sa lawas.
“I haven’t been feeling great lately. I’ve been sick. Today felt like I was getting my legs back. It should be more like this more often,” matod ni Wembanyama.
Ang Spurs, nga ningposte sa ikaunom nilang sunodsunod nga kadaugan human nila sugdi ang season og duha ka pilde, nakadawat sab og 21 puntos gikan ni Fil-Am Star Dylan Harper, 17 puntos gikan ni Stephon Castle ug 10 puntos gikan ni De’Aaron Fox.
Ang Mavericks, nga nahagbong sa 4-4 nga rekord, gipangulohan ni Kyrie Irving pinaagi sa iyang 29 puntos, niamot og 22 puntos si Naji Marshall, nihatag og 21 puntos si PJ Washington samtang nitunol og 19 puntos si Cooper Flagg.
Kanunay nga naglabaw og dobleng numero nga puntos ang Spurs apan nakamaneho ang Mavericks sa pag-ilog sa labaw, 103-100, sa tungatungang bahin sa 4th quarter.
Sa nahabiling 24 ka segundos, napasulod ni Wembanyama ang usa sa iyang duha ka freethrows aron hatagan ang Spurs og 112-111 nga labaw.
Aduna pa unta igong panahon ang Mavericks nga mailog ang kadaugan apan nasipyat si Irving sa iyang makapadaog unta nga jumper sa dayong pagkapupos sa oras. / Gikan sa wires