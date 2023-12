Wembanyama, Spurs mikagar

CHICAGO — Sa i­­yang bati nga performance sa gabii, ang no. 1 draft pick ug French phenom nga si Victor Wem­banya­ma ug ang San Antonio Spurs gi­sungay sa Chicago Bulls 114-95 sa Bi­yernes, Disyembre 22 (RP time) sa tug­ka­ran sa Bulls.

Nitapos si Wembanyama sa iyang season-low nga 7 pun­tos ug lima ka rebounds human siya nitala og NBA record alang sa usa ka teenager nga niangkon og walo ka straight double-doubles.

Ang 7-foot-3 French phenom wa gani makaiskor sa unang half ug nipasulod lang og tulo sa iyang walo ka mga itsa sa 22 minutos nga pagduwa human siya nakaduwa sa ilang kapildehan batok sa Milwaukee Bucks niadtong Miyerkules tungod sa sakit nga tuhod.

“My ankle is fine, I don’t feel it at all,” matod niya. “There are some games like that.”

Ika 21 kadto nga kapildehan sa Spurs sa ilang 22 ka mga du­wa. Si Coby White nitali og 22 puntos alang sa Chicago Bulls sa ilang paglubong sa Spurs.

Nikamada si DeMar DeRozan og 21 puntos human siya niiskor og 27 sa miaging gabii sa ilang kadaugan batok sa Los Angeles Lakers. Nidugang si Patrick Williams og 18, samtang si Nikola Vucevic dunay 16 aron tabangan ang Bulls sa pagdaug sa walo sa ilang 11 ka mga duwa nga wa si Zach LaVine kay naangol.

“We never gave up, we ne­ver let the life flow out of us or anything like that,” matod ni White.

Si Devin Vassell maoy n­a­ngulo sa San Antonio sa i­­yang 21 puntos. / AP