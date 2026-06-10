Wembanyama, Towns mikondena sa pag-ataki sa Knicks fans sa Spurs fans

Nahilakip si Victor Wembanyama sa mga magduduwa sa San Antonio Spurs ug hasta sa New York Knicks nga nikondenar sa pag-ataki sa Knicks fans sa mga tigsuporta sa Spurs human sa Game 3 sa National Basketball Association (NBA) Finals sa gawas sa Madison Square Garden sa New York niadtong Martes, Hunyo 9, 2026 (PH time).
Human niya nasayran nga daghang videos ang ningkatap sa social media diin nakita nga giataki sa Knicks fans ang Spurs fans sa nagkalainlaing mga dalan, gipabuhagay ni Wembanyama ang iyang pagsaway ning maong binuhatan.
"My thoughts of course are that we can't forget it's a game. We're just playing a game out there. I am all for passion, but with the respect of each other. It's unacceptable," matod ni Wembanyama, kinsa nagpakatap og 32 puntos aron agakon ang Spurs sa 115-111 nga kadaugan sa gitumbok nga duwa nga nakapahak sa labaw sa Knicks sa series, 2-1.
Gikataho sa ABC News nga ang New York Police Department (NYPD) nakadakop og 21 ka mga tawo nga nahilambigit ning kasamok.
Mismong ang pambato sa Knicks nga si Karl-Anthony Towns, nisaway sab sa nahitabo.
"We want everyone to enjoy basketball at its purest state. It's the NBA Finals. There's no better place to watch basketball. Leave the physicality to everyone on the court," matod ni Towns. / Gikan sa wires