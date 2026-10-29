Wembenyama nagmangtas

Nagmangtas ang 7’3” nga higanteng si Victor Wembanyama aron agakon ang San Antonio Spurs sa overtime nga kadaugan batok sa Utah Jazz, 117-111, kagahapon, Huwebes, Oktubre 29, 2026, sa National Basketball Association (NBA).
Ang French superstar nirehistro og 36 puntos, 14 rebounds, lima ka steals, duha ka blocks ug wala’y turnover aron ituboy ang Spurs sa ikatulo niining sunodsunod nga kadaugan human nila nasugdan ang season og duha ka sagunsong kapildihan.
Mao kini ang kasamtangang labing maayong duwa ni Wembayama sa season.
Ang laing upat ka starters sa Spurs pulos ning-amot og dobleng numero nga puntos aron suportahan si Wembayama.
Si Devin Vassell niamot og 21 diin 12 niini iyang gimugna sa 4th quarter, nitampo og 14 puntos matag usa sila si De’Aaron Fox ug Stephon Castle samtang nitunol og 13 puntos si Fil-Am Dylan Harper.
Ang Jazz, nga ningkombati nga wala ang duha sa ilang mga sinaligan nga sila si Lauri Markkanen (wrist), Jaren Jackson Jr. (knee), ug Jusuf Nurkic (toe), gipangulohan ni Keyonte George pinaagi sa iyang 31 puntos, niamot og 19 puntos si Ace Bailey samtang nitampo og 18 puntos si Darryn Peterson.
Sa nahabiling 41.4 puntos sa regulation period, natabla ni George ang duwa pinaagi sa iyang driving layup.
Sa wala damha, wala na’y nakadugang og puntos gikan niini hinungdan nga napugos ang overtime.
Sa pagsugod sa overtime, nakapabuto og three-point bomb si Brice Sensabaugh aron hatagan ang Jazz og 108-105 nga labaw.
Apan human niini, 12 ka sunodsunod nga puntos ang gimugna sa Spurs aron pagposte og 117-108 nga labaw sa nahabiling 58 ka segundos sa overtime.
Wala na nakabangon pagbalik ang Jazz human niini. / Gikan sa wires