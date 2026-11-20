Gipakita ni San Antonio Spurs superstar Victor Wembanyama sa labing unang higayon ang bag-o niyang gipraktis nga estilo sa pagmugna og puntos atol sa ilang kadaugan batok sa Los Angeles Clippers, 124-112, kagahapon, Biyernes, Nobiyembre 20, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Kining maong estilo ni Wembanyama sa pagmugna’g puntos gitawag og “shunk,” nga kombinasyon sa jumpshot ug hansak.
Ning maong estilo, ang porma ni Wembanyama mura’g nag-jumpshot apan dul-it na kaayo sa ring. / Gikan sa wires