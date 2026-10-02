Wemby di ganahan og sports betting

Nagkanayon si San Antonio Spurs center Victor Wembanyama nga dili siya moapil sa tapok sa mga superstar sa National Basketball Association (NBA) nga nag-endorso og sports betting outfits.

“Absolutely not. I will never do that. Honestly, I think it’s very sad to see some players promote it. Everybody does whatever they want, but without me.”

Ang komento ni Wembanyama nahitabo usa ka semana human nipirma si Philadelphia 76ers superstar LeBron James og kontrata sa prediction market Polymarket. / Gikan sa wires