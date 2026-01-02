Wemby di kaduwa kontra sa Pacers

Nasuta sa resulta sa MRI kagahapon, Biyernes, Enero 2, 2026 (PH time), nga wala ra nakasinati og ligament damage sa iyang tuo nga tuhod si San Antonio Spurs center Victor Wembanyama.
Hinuon, gianunsyo sa Spurs nga dili moduwa si Wembanyama sa ilang pag-asdang sa Indiana Pacers karong Sabado, Enero 3, sa pagpadayon sa ilang kampanya sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).
Sa taho sa ESPN, susihon matag adlaw ang iyang kondisyon samtang magpaalim siya sa iyang angol nga maoy hinungdan nga wala siya nakatiwas pagduwa sa niaging tahas sa Spurs batok sa New York Knicks. / Gikan sa wires