Wemby dili pa andam makampyon

Niabot nga mas sayo kumpara sa gilauman ang unang kahigayunan ni San Antonio Spurs superstar Victor Wembanyama nga makalangkat og kampyunato sa National Basketball Association (NBA) ug giangkon sa 7'4" French phenomenon nga dili pa siya andam niini.
"Obviously, we weren't ready, I wasn't ready to win a ring, that's clear," matod ni Wembanyama.
Ang 5-time champion Spurs napakyas pagsakmit og balik og korona human sila gipukan sa New York Knicks, 94-90, sa Game 5 sa 2025-26 NBA Finals nga maoy naghuman og sayo sa gikahinamang best-of-seven series, 4-1, niadtong Domingo, Hunyo 14, 2026 (PH time).
Sama sa naandang senaryo sa series, ang Spurs nakaposte na sab og dobleng puntos nga labaw sa sayong bahin sa duwa apan naapsan sila sa Knicks sa 4th quarter.
Gipasabot sa 22 anyos nga si Wembanyama nga nagkinahanglan pa siya ug ang kinatibuk-ang puwersa sa Spurs og dugang kasinatian aron makonsiderar na silang andam nga molabni sa korona.
"In terms of desire to do well, intensity, effort, we were at a good level, me, too. But experience ... it's about the mistakes," matod ni Wembanyama, kinsa nakamugna og krusyal nga turnovers nga usa sa mga hinungdan sa ilang nasinating mga kapildihan sa series.
Ang labing mahinungdanon alang ni Wembanyama sa pagkakaron mao ang nakat-unan nilang leksyon gikan ning maong makasakit nga kapakyasan.
"Compared to anything before, this is the biggest lesson of my life, the biggest learning moment. I can't tell you exactly what the lesson is, but we're learning from that, for sure," dugang ni Wembanyama.
Giklaro ni Wembanyama nga ang kapakyasan nakahatag kaniya og dugang kadasig nga maningkamot pa samot hangtod makab-ot niya ang tumoy sa kalampusan. / Gikan sa wires